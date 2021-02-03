الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا لـ3 أيام: استمرار الامطار المتفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، طقساً يميل للاعتدال على اغلب مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس يشهد سماء قليلة السحب، وحركة الرياح تكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

الطقس يشهد تكاثر للسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، خاصة الخليج وبعض مناطق الدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح تكون شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

يسود الطقس سماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح تكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

يسود الطقس بالمنطقة سماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على السرير وتازربو، والرياح تكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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