وفيات واصابات مرتفعة| مكافحة الامراض يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 3 فبراير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (319) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4286) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1250) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (290) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (155) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (110) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (64) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (255) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (95) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (200) عينة

10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (90) عينة

11.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة

13.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (115) عينة

14.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (235) عينة

15.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (143) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد ( 3477 ) عينة سالبة

ـــ عدد (809) عينة موجبة ( 585 جديدة + 224 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

تفاصيــــل الـــــ ( 755 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 612 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في السائح

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 2 حالة في غريان

5.عدد 1 حالة في درج

6.عدد 29 حالة في مصراته

7.عدد 2 حالة في وازن

8.عدد 20 حالة في سبها

9.عدد 9 حالات في قصر بن غشير

10.عدد 10 حالات في الزنتان

11.عدد 36 حالة في زليتن

12.عدد 26 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 18 ) حالة الوفاة

1.عدد 6 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في درج

3.عدد 1 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في الشويرف

5.عدد 1 حالة في جنزور

6.عدد 1 حالة في السواني بن ادم

7.عدد 1 حالة في الرحيبات

8.عدد 1 حالة في ترهونة

9.عدد 2 حالة في قصر بن غشير

10.عدد 1 حالة في زليتن

11.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 121243

2.الحالات النشطة : 17981

3.المتعافين : 101348

4.الوفيات : 1914

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي