«بعيو»: مهما كانت نتائج حوار جنيف فالليبيون سيستعيدون شرعيتهم في ديسمبر

اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد بعيو، أن نتائج حوار جنيف مهما كانت ستعيد للشعب الليبي شرعيته في نهاية العام الجاري.

وقال «بعيو»، في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إنه ” مهما كانت نتائج حوار جنيف في الأسبوع الأول من فبراير، فإن هذا يعني أن الليبيين أولاً وأخيراً سوف يستعيدون شرعيتهم في الأسبوع الأخير من ديسمبر، هذا كل شيء”.

تجدر الإِشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة، كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، في إطار اليوم الثاني، من اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، لاختيار سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة للسير بليبيا صوب الانتخابات الوطنية، على حد تعبيرها.

وأدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، بحسب بيان البعثة.

وجرت عملية التصويت، بطريقة اتسمت بالحرية والشفافية، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي تم بثها على الهواء للجمهور الليبي.

وقد أجري التصويت، لكل مجمع انتخابي وفقاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير 2021، حسبما أوضح بيان البعثة.

ولفت البيان إلى أن لجنة التدقيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، راقبت عملية عد الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة.

وحددت آلية الاختيار وجوب حصول المترشح على 70 % من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، وبما أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في تصويت اليوم، فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى إجماعهم على قبول نتائج التصويت، على حد تعبير البيان.