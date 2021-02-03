بعيو يصدر قرارا بإنشاء شبكة واحدة للقنوات التلفزيونية الوطنية

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيّو، القرار رقم 33 لسنة 2021 بإنشاء (شـبـكـة تـلـفـزيـون وراديـو لــيـبـيــا) والتي تمت تسميتها اختصارا {تــال}.

وأوضح القرار أن الشبكة تضم جميع القنوات المرئية والإذاعات المسموعة التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام، والممولة من المالية العامة ضمن ما يُعرف بالإعلام العمومي، ويهدف إنشاء هذه الشبكة إلى توحيد إدارة وحدات الإعلام الوطني الليبي، بما ينهي ظاهرة الجزر المعزولة التي كان عليها الوضع قبل تأسيس المؤسسة وإنشاء الشبكة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين القدرات والخبرات البشرية والإمكانيات الفنية لهذه القنوات والإذاعات للارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم خطابها، وتحديد هوية كل منها الإعلامية والبصرية، مع المحافظة على الهوية الخاصة بكل وحدة من وحدات الشبكة.

كما شرعت المؤسسة الليبية للإعلام في تأسيس (الشركة الليبية للإنتاج والاستثمار الإعلامي) لتكون الأداة الاقتصادية التمويلية للإعلام الوطني، بما يحقق له الاستقلالية المنشودة، وينهي اعتماده الكامل على تمويل الدولة، ويوفر له الموارد اللازمة للتطوير البشري والفني.