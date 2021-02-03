متوعدًا بإغلاقه.. عبدالعال يهدد بهجوم مليشيات مصراته على مقر “خارجية الوفاق”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هدد سفير ليبيا السابق لدى البحرين، فوزي عبدالعال، بشن هجوم على وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس، من خلال مليشيات من مدينة مصراتة.

عبد العال قال في تسريب صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد موظفي السفارة، في الثلاثين من شهر أكتوبر عام 2019م، “طلبت متابعة أوضاع السفارة في الوزارة، لكن رجب كعيم قال لهم ليس لدينا تقارير، وليس لديه علم بشيء”، مُتسائلاً عن كيفية حدوث ذلك، رغم وجود محضر اجتماع، ليرد بأنه سيتابع الأمر.

وبيّن أن العاملين التابعين للسفارة، اطلعوا على ملف السفارة في “خارجية الوفاق”، ووجدوا أنه فارغ ولا يوجد به أي تقرير، رغم أنه تم تقديم تقارير منذ 2014م، للوزير والوكلاء والشؤون الإدارية، وبعضها عبر الايميل، ومع ذلك لا يوجد أي تقرير في الملف.

وأكمل “عبد العال”، مُهاجمًا “خارجية الوفاق” “لا توجد وزارة ولا دياولو هي عبارة عن مجموعات وكبابين، ومجموعة من الناس يتفاهمون معًا، ويتقاسمون المصالح”.

وواصل تهديده قائلاً “أقسم برب العباد إذا الموضوع لم يحل، هنرسل كتائب من مصراته للوزارة وسيتم إغلاقها أو إيجاد حل في الموضوع، فأبناءنا يموتون في الجبهات ونحن هنا نعاني”.

وشدد على أنه لن يسكت على هذا الأمر، وفضّل الصمت خلال الفترة الماضية، ولم يرد التصرف بشكل يحسب عليه، مُستدركًا “لكن الضحك عليّ لا يجوز، ومنذ 2014م يتم معاملتنا بهذا الشكل، ما المقصود بذلك؟، وما معنى ذلك؟”.

وكشف عن عدم رغبته في مشاكل مع مليشيات النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة”، أو غيرهم، مُردفًا “نحن مشاكلنا مع الخارجية، وقد تحدثت مع محمد سيالة سابقًا في 2017م، وتم التفاهم في تسليم السفارة، وترتيبات ذلك، إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أنهم طلبوا التمديد والبقاء، ومشاكلنا معهم منذ 2014م قبل أن أكمل مدتي”.

واسترسل “عبد العال” على أن هذا الأمر بحاجة للحل، وأنه لا حل إلا بالقوة، موضحًا “على الشباب أن يغيروا أماكنهم للخونة الموجودين في ظهورنا هنا، وأنا لا أريد مواجهة مع الشباب في طرابلس، لأن علاقتي مع الجميع جيدة جدًا، وأتمنى ألا يتدخلوا في الموضوع”، واصفًا العاملين في خارجية الوفاق بـ”الخونة”.