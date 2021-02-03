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عبدالحميد الدبيبة يستعرض برنامجه الانتخابي أمام لجنة الحوار

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المرشح لرئاسة الوزراء عبدالحميد الدبيبة:

– سيادة ليبيا منتهكة بسبب التدخلات الخارجية
– الإدارة المحلية في ليبيا فشلت في تحقيق أهدافها
– لدينا خطة للحكم المدني بإنشاء محافظات وتقسيم البلاد لمربعات أمنية
– المصالحة الوطنية لا بد أن تقوم على جبر الضرر وعودة المهجّرين
– الحكم المحلي من أولويات الحكومة وسيتم إنشاء محافظات بحسب التوزيع السكاني والجغرافي
– لا بد من إعادة النظر في التفاوت الكبير بين مرتبات موظفي الدولة الليبية
– أنا لا أحمل جنسية غير الجنسية الليبية
– لا بد من إرجاع المهجرين في الداخل والخارج وقد ننشئ وزارة للمصالحة الوطنية
– تم استغلال أزمة الكهرباء للحصول على مكاسب سياسية وتسببت بضرر نفسي ومعنوي لليبيين
– حل أزمة الكهرباء بشكل نهائي لن يستغرق أكثر من 6 إلى 10 أشهر
– لا بد من توفير فرص عمل للشباب ولا ينبغي حصر الفرص في الانضمام للجيش والشرطة فقط
– جل التضخم في الكادر الوظيفي للدولة يكمن في دعم التنمية والمشاريع الصغرى

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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