عبدالحميد الدبيبة يستعرض برنامجه الانتخابي أمام لجنة الحوار

المرشح لرئاسة الوزراء عبدالحميد الدبيبة:

– سيادة ليبيا منتهكة بسبب التدخلات الخارجية

– الإدارة المحلية في ليبيا فشلت في تحقيق أهدافها

– لدينا خطة للحكم المدني بإنشاء محافظات وتقسيم البلاد لمربعات أمنية

– المصالحة الوطنية لا بد أن تقوم على جبر الضرر وعودة المهجّرين

– الحكم المحلي من أولويات الحكومة وسيتم إنشاء محافظات بحسب التوزيع السكاني والجغرافي

– لا بد من إعادة النظر في التفاوت الكبير بين مرتبات موظفي الدولة الليبية

– أنا لا أحمل جنسية غير الجنسية الليبية

– لا بد من إرجاع المهجرين في الداخل والخارج وقد ننشئ وزارة للمصالحة الوطنية

– تم استغلال أزمة الكهرباء للحصول على مكاسب سياسية وتسببت بضرر نفسي ومعنوي لليبيين

– حل أزمة الكهرباء بشكل نهائي لن يستغرق أكثر من 6 إلى 10 أشهر

– لا بد من توفير فرص عمل للشباب ولا ينبغي حصر الفرص في الانضمام للجيش والشرطة فقط

– جل التضخم في الكادر الوظيفي للدولة يكمن في دعم التنمية والمشاريع الصغرى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية