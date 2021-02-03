انطلاق محادثات اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي بجنيف

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، محادثات اليوم الثالث من ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ للنظر في قائمة باقي المرشحين لرئاسة الحكومة.

وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت أمس الاثنين عن نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

نتائج الجنوب: عدد الموقعين 14 شخص .. سيف النصر: 6 اصوات .. على ابو الحجر : صوت .. عمر أبو شريدة: 5 .. موسى الكونى: 2

نتائج الغرب: عدد الموقعين 37 توقيع .. باطل : 1 .. ادريس القايد: 5 .. جولي: 2 .. اسعد زهيو : 2 .. خالد المشري: 8 .. سلامة الغويل: 2 .. النمروش : 4 .. الاشتر: 1 .. عبد الرحمن البلعزي : 3 .. عبد الرحيم الشيانى : 3 .. عبد اللافي : 1 .. محمد الحافي: 5

نتائج الشرق: عدد الموقعين 23 .. خالد السايح : 1 . سليمان سويكر: 0 .. الوافي: 6 .. عقيلة صالح : 9 .. على بو خير الله : 0 .. محمد البرغثي: 2 .. محمد المنفي : 5

ولم يتحصّل بذلك أي من المرشّحين على نسبة 70 بالمائة للفوز بمنصب المجلس الرئاسي، وبذلك سيمر أعضاء ملتقى الحوار إلى اعتماد نظام القوائم.