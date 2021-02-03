الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 18 حالة وفاة و 809 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 حالة وفاة و 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 755 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4286) عينة موزعة على المختبرات، وبعد الفحص تبين سلبية ( 3477 ) عينة وإيجابية (809) عينات منهم ( 585 ) حالات جديدة و ( 224 ) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1914 و الإصابات 121243 حتى الآن

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