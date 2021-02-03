الوطني للأرصاد: الطقس معتدل على غالبية مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يميل الطقس للاعتدال على غالبية مناطق الشمال الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن تتراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 15 و22 درجة مئوية، وأن السماء ستكون قليلة السحب على مناطق رأس اجدير و سرت و سهل الجفارة والجبل الغربي والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

وأشار المركز أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستتكاثر بها السحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، خصوصا الخليج والدواخل، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، و تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، أما مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء قليلة السحب، و تتكاثر على السرير وتازربو، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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