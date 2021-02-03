«مكافحة الأمراض»: 809 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 755 شخصا ووفاة 18 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (319).

واستلم المركز عدد (4286) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1250) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (290) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (155) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (110) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (64) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (255) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (95) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (200) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (90) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (14) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (115) عينة، مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (235) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (143) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3477) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (809) عينة موجبة لفيروس كورونا (585 جديدة + 224 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 291 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 4 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 17 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

4.الماية

عدد 16 حالة جديدة

5.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.سواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة

8.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 5 حالة جديدة

10.زليتن

عدد 9 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

11.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

12.الجفرة

عدد 6 حالة جديدة

13.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

14.سبها

عدد 13 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

16.وادي عتبة

عدد 4 حالة جديدة

17.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

18.نالوت

عدد 2 حالة جديدة

19.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

20.قصر بن غشير

عدد 17 حالة جديدة

21.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة مخالطة

22.باطن الجبل

عدد 8 حالة جديدة

23.غريان

عدد 42 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

24.بني وليد

عدد 10 حالة جديدة

25.الزاوية المركز

عدد 21 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

26.وازن

عدد 12 حالة جديدة

27.القلعة

عدد 4 حالة جديدة

28.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

29.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

30.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

31.السائح

عدد 1 حالة جديدة

32.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

34.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

35.البريقة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

36.زواره

عدد 47 حالة مخالطة

37.الزنتان

عدد 6 حالة مخالطة

38.الرحيبات

عدد 6 حالة جديدة

39.الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

40.درج

عدد 1 حالة جديدة

41.الزهراء

عدد 13 حالة جديدة

42.زلطن

عدد 4 حالة جديدة

43.العجيلات

عدد 15 حالة جديدة

44.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 755 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 612 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في السائح

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 2 حالة في غريان

5.عدد 1 حالة في درج

6.عدد 29 حالة في مصراته

7.عدد 2 حالة في وازن

8.عدد 20 حالة في سبها

9.عدد 9 حالات في قصر بن غشير

10.عدد 10 حالات في الزنتان

11.عدد 36 حالة في زليتن

12.عدد 26 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 18 ) حالة الوفاة

1.عدد 6 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في درج

3.عدد 1 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في الشويرف

5.عدد 1 حالة في جنزور

6.عدد 1 حالة في السواني بن ادم

7.عدد 1 حالة في الرحيبات

8.عدد 1 حالة في ترهونة

9.عدد 2 حالة في قصر بن غشير

10.عدد 1 حالة في زليتن

11.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 121243

2.الحالات النشطة : 17981

3.المتعافين : 101348

4.الوفيات : 1914