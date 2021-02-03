الشيباني: البعثة تسعى للفوضى العارمة وعدم احترام الدستور لتدخلنا في عالم الغاب

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على السماح بترشح كل من”آمر المنطقة الغربية العسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن يحمل جنسية أجنبية، وأعضاء مجلس النواب”.

الشيباني اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ترشح هؤلاء يعتبر مخالفة للقانون ودليلًا على ان البعثة تريد إدخال الجميع في فوضى عارمة.

وأشار إلى أن البعثة تسعى لايجاد هذه الفوضى ليختفي فيها احترام الدستور والقانون، ويختفي أيضًا الشعور باحترام الذات للدخول في عالم الغاب، واصفًا ذلك بالمنزلق الخطير الذي لا بد من التصدي له.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية