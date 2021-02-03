حسني بي: الدولار متوفر بجميع المصارف بسعر 4.48 وبالسوق الموازي بأقل من 5 دينار

قال رجل الأعمال حسني بي، إنه “تم توقيع جميع أعضاء مجلس إدارة المركزي لنقل 5 مليار دينار من مقاصة الشرق إلى مقاصة طرابلس”.

وأضاف «بي» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “الدولار متوفر بجميع المصارف (بدون استثناء) بسعر 4.480 و بالسوق الموازي بأقل من 5.000 الخميس غدا”.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، قد تباينت في السوق الموازية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي أمس الثلاثاء في السوق الموازية نحو 5.20 دينار، أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.20 دينار، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7 دنانير.

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.91 دينار، واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار، أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.25 دينار ليبي.

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء نحو 4.47 دينار للبيع و4.45 دينار للشراء، بينما سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 5.42 دينار للبيع و5.40 دينار للشراء.