الحكومة الليبية تتخذ جملة من القرارات المهمة خلال اجتماعها الأول للعام الحالي

ليبيا – أقر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الثلاثاء جملة من القرارات والإجراءات المهمة، وذلك خلال اجتماع المجلس العادي الأول للعام 2021، والمنعقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

الثني استعرض في مستهل الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017، بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات.

واعتمد المجلس محضر اجتماعه العادي الخامس للعام 2020 ميلادي، إضافة إلى اعتماده لنموذج المتابعة الخاص بالاجتماع ذاته وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع مستشفى المخيلي القروي، ومستشفى توكرة القروي إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي.

وقرر المجلس تغيير اسم مستشفى سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون إلى مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون، مبديًا موافقته على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت، كما قرر المجلس اعتماد مركز للكلى بمدينة البيضاء، على أن تكون تبعيته لمركز البيضاء الطبي، إضافة إلى اعتماد مركز للكلى بمدينة براك الشاطئ.

كما اعتمد المجلس مقترح مصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها لموقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر السابق على أن يعاد تسميته باسم (مستشفى الفريق ونيس بوخمادة)، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لمسيرته العطرة، واعتمد الموقع المحدد لإنشاء مستشفى للحوادث بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي.

ووافق المجلس على مقترح المصلحة باعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي، أما فيما يتعلق بالحكم المحلي قرر المجلس اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا، مع اعتماد فرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق (تراغن – فنقل – الزيتونة) كفروع بلدية لبلدية تراغن، إضافة إلى اعتماد منطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.

وعلى مستوى وزارة الداخلية، أقر مجلس الوزراء مقترح وزير الداخلية باعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.

أما في قطاع التعليم، اعتمد مجلس الوزراء مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، فيما وافق على مقترح وزير الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات، وفقًا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية