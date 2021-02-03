وُصول 31 ألف طن “بنزين 95” إلى ميناء الحريقة

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ البحري عن وصول ناقلة نفط، ورُسوّها على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن الناقلة التي تحمل اسم “سيرينا أن”، جاءت لتفريغ حوالي 31 ألف طن متري من مادة “بنزين 95″، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق، رست ناقلة النفط “دلتا سكاي” على أرصِفة شركة “الخليج العربي” بميناء الحريقة النفطي، لشحن مليون برميل نفط خام.

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