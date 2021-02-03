الشريف: «تجفيف منابع الإرهاب» قريبا بمكتبة الكون

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

03 February, 2021

أعلن الكاتب الليبي محمد ابوراس الشريف، قرب صدور كتابه الجديد بعنوان “تجفيف منابع الإرهاب”.

وقال الشريف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الكتاب يتناول فيه عبر فصوله الأربعة، ماهية الإرهاب وتعريفاته المختلفة المتفق فيها والمختلف عليها على النطاق الدولي والمحلي، وتتبع جذوره ونشأته، ويضع الكثير من الحلول لمجابهة هذه الظاهرة، كما يسلط الضوء على آليات تمويل الجماعات الإرهابية والجرائم الإرهابية وماهي الطرق القانونية لمتابعة وتتبع تلك المصادر، مع الخوض في تجارب بعض الدول التي استطاعت كبح جماح هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الكتاب سيكون متوفر في مكتبة الكون بالقاهرة، وطرابلس، خلال منتصف شهر فبراير الحالي.