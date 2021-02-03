اليونيسيف تتصدق بتركيب مضخات مياه ووحدة معالجة في مخيمات النازحين ببني وليد

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن مكتب المعونة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عقد شراكة مع اليونيسف في ليبيا لإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات النازحين في بني وليد.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اليونيسف قام بتركيب مضخات المياه ووحدات معالجة المياه لزيادة إمدادات المياه الصالحة للشرب.

وأشارت السفارة إلى أنه أصبح بإمكان 244 عائلة ، 60٪ منها نازحة داخليًا، الحصول على مياه آمنة ونظيفة في بلدية بني وليد، كما وتم توزيع مواد التنظيف والتطهير على العائلات لزيادة قدرتها على الوقاية من فيروس الكورونا.

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