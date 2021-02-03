واشنطن تبحث مع أنقرة عدد من ملفات إقلمية بينها الملف الليبي

في أول اتصال رسمي بين البلدين منذ تولي الرئيس جو بايدن إدارة البيت الأبيض، قبل نحو أسبوعين، بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين عدة قضايا إقليمية تتعلق بليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط وناغورني كاراباخ

وكانت قضية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 حاضرة أيضا في الاتصال الهاتفي بين المسؤولين التركي والأميركي، حيث أبلغ كالين سوليفان بضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حل للخلافات الحالية، كما تطرق الجانبان إلى الدعم الأميركي للجماعات الكردية في شمال سوريا.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن أن سوليفان “نقل عزم الإدارة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال حلف شمال الأطلسي”.

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