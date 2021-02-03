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عاجل // باشاغا: سأعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة وتنفيذ الإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة والمرشح لرئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة وتنفيذ الإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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