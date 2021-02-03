عاجل // باشاغا: سأعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة وتنفيذ الإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة والمرشح لرئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة وتنفيذ الإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية.

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