«منها الأمني والعسكري».. فتح الله السعيطي: قد نسند حقائب وزارية سيادية للمرأة الليبية

قال فتح الله عبدالكريم السعيطي، المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة التنفيذية الموقتة، إن المرأة سيكون لها مكانة كبيرة في التشكيل الحكومي، وقد تستحوذ المرأة على حقائب وزارية سيادية منها الأمني والعسكري.

وشدد على التزامه بالنسبة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لتمثيل المرأة في الحكومة بـ30%، كما أكد التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب الليبي والتعامل بمبدأ الكفاءة في الحقائب والوظائف الحكومية بين جميع الفصائل الوطنية العرب والأمازيغ والتبو.

وشدد على أنه شارك في الحوار السياسي وعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما التقى بمسئولي الدول الفاعلة في الأزمة الليبية سواء داعمه للشرق أو الغرب، وهو ما يعطيه ميزة وقبول لدى جميع الفرقاء حتى إجراء الانتخابات العامة أواخر العام الحالي.

وأضاف أنه يسعي لإخراج ليبيا من الأزمات الأمنية والصحية والاجتماعية الطاحنة التي تعيشها منذ سنوات، معبرا عن خشيته من عودة البلاد للانزلاق في أزمات الصراع المسلح مرة أخرى.

وتابع أن ضبابية المشهد في ليبيا دامت لسنوات، ولكن هناك بارقة أمل ظهرت من خلال لجنة الحوار السياسي والتي أفضت للانتخابات أواخر العام.

وأكد أن حكومته ستعمل على 4 مسارات حتي العشرة شهور المقبلة، مع التركيز على دور الإعلام الوطني والمجتمع المدني في رأب الصدع الحادث بين الليبيين.

وتابع أن المسارات الأربعة تشمل المسار الأمني، بتنظيم وتفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع قدراتها بالتنسيق مع لجنة 5 + 5، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز تعاون الحكومة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة غير الشرعية.

وعلى الجانب الخدمي، قال إن حكومته ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية بصفة عامة، خاصة الصحي منها، وتوحيد المؤسسات بين الشرق والغرب وهو ما يساعد على دعم البلديات والخدمات فيها، فضلا عن حل أزمة النازحين بشكل قسري.

كما أوضح أنه سيعمل على حل أزمة سيولة في أسرع وقت من خلال التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، مع الدفع بزيادة الإنتاج المحلي الوطني ورفع الإيرادات غير النفطية، ووضع برامج لاستئناف المشروعات المتعثرة وتوفير مساكن للشباب خاصة حديث الزواج، وتشجيع رواد الأعمال والابتكار، وتنفيذ سياسة اقتصادية شاملة توازن بين فرص الاستثمار الخاص والعام.

وأكد ضرورة العمل على المصالحة الوطنية في الشهور المقبلة، وعودة المهجرين قسرا، وحصر المتضررين منهم لتعويضهم، وإنشاء صندوق وطني لجبر الضرر، فضلا عن حث المحاكم علي إنهاء القضايا المنظورة أمامها بالخصوص.

وعن الإجراءات التي سيتخذها للتعامل مع أزمة كورونا، قال إن الحكومة ستعمل على تلقيح الليبيين بالكامل وعددهم 7 ملايين مواطن بـ14 مليون تلقيح، خلال 3 شهور، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، خاصة أن هذا الأمر «أمن قومي».

وعن ملف المرتزقة قال إن الفصيلين المتصاعرعين استعانا بمرتزقة، وعليهم الآن أن يرحلوا جميعا، «ملف المرتزقة سيتم حله خلال فترة من 6 إلى 9 شهور»، بالتنسيق مع الدول الفاعلة في الأزمة.

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