القبض على عصابة سرقت مواطن بمصرف في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، بحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة مبلغ مالي كبير من أحد المواطنين بمصرف الأمان بمنطقة السياحية بطرابلس، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان، إن مركز شرطة غوط الشعال تلقى بلاغ من أحد المواطنين مفاده تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره 134.700 ألف دينار ليبي من داخل مصرف الأمان فرع الشركات بمنطقة السياحية.

وأوضحت أن أعضاء المركز باشروا على الفور بالتحري وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة، مما أسفر عن ضبط التشكيل العصابي والمكون من ثلاثة رجال وامرأة ليبيين الجنسية.

وأضافت أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكابهم لجريمة السرقة، مشيرة إلى استرجاع المبلغ المالي المسروق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء مركز شرطة غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشهد مصرف الأمان في منطقة السياحية عملية سطو مسلح مماثلة على مواطن بعد أن اعتدى عليه مسلحون وسلبوا منه 900 ألف دينار كان سيودعها في المصرف، قبل أن يلوذوا بالفرار.