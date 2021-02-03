الاتحاد الأوروبي: المشاركة الواسعة لليبيين في ملتقى الحوار تظهر التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف

ليبيا – اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من كل أنحاء ليبيا في ملتقى الحوار السياسي الذي أجري في العاصمة السويسرية جنيف، تظهر التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، وتؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين نحو التغيير.

البعثة الأوروبية قالت في بيان لها أمس الثلاثاء وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف والخدمات الجيدة على المستوى المحلي، مؤكدة أن ليبيا لديها كل الموارد لتحقيق هذه المطالب والطموحات في حالة تم استغلالها بشكل جيد.

وهنأت البعثة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذه الطموحات، وأيضًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.

كما أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في ختام بيانها عن أملها في بناء حكومة توحّد الليبيين وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.