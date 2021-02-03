تدشين منظومة السجل التجاري الإلكترونية في ليبيا

دشن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، منظومة السجل التجاري الالكترونية التي أشرف على انشاءها مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي بالوزارة.

ونصت المادة الأولى من القرار بمنح مكتب السجل التجاري العام من خلال السجلات التجارية المحلية تفعيل العمل بمنظومة السجل التجاري الالكترونية.

الجدير بالذكر أن هذه المنظومة سيتم ربطها بمنظومة محرري العقود بوزارة العدل ومركز التوثيق بوزارة العمل بالإضافة الى فتح نوافذ اطلاع لمصرف ليبيا المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب.