تركيا تنتهي من تدريب 20 ليبي على أنظمة مضادة للطائرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إتمام الدورات التدريبية للعسكريين من قوات حكومة الوفاق على أنظمة الدفاع الجوي، وعودتهم إلى بلادهم.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن 20 عسكريا ليبيا شاركوا في التدريب على استخدام أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار والرادار والمدفعية المضادة للطائرات.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي، إكمال نحو 1300 من عناصر جنودها تدريباتهم مع القوات المسلحة التركية داخل ليبيا، على 18 برنامجًا مختلفًا بموجب الاتفاقية العسكرية والأمنية الموقعة مع حكومة الوفاق.

وعاد نحو 1000 ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية، إلى بلادهم وبدأوا بمزاولة مهامهم، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا.

وجرى تخريج أول دفعة من العسكريين الليبيين دربتهم القوات التركية في ليبيا، في شهر نوفمبر الماضي.