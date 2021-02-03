باشاغا: سياسة الحكومة كانت تحجيم الميليشيات وليس إنهائها.. وسأتعاون مع أي جهة معينة من «الرئاسي»

قال المرشح لرئاسة الحكومة ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن «الميليشيات موجودة في الغرب والشرق، وأنه أتبع سياسة تحجيم الميليشيات وليس إنهائها لأنها كانت سياسة الحكومة».

وتابع: «لكن لدينا برامج وتعاون مع الدول في تصنيف الكتائب المسلحة، وكيفية الدمج والأمر يحتاج إصدار توجيهات من الحكومة»، حسب حديثه أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء.

وبشأن إمكانية التعاون مع القيادة العامة، قال إنه في حال توليه رئاسة الوزراء سيتعاون مع «أي جهة اعتبارية معينة» من المجلس الرئاسي، متابعا: «بالنسبة لمنصب القائد العام للقوات المسلحة فهو من اختصاص رئيس المجلس الرئاسي، وسأعمل وفق قرارات رئيس المجلس والدولة».

مخصصات «الداخلية»

وبشأن ما أثير حول ما صنعته «الداخلية» بمخصصاتها المقدرة بثلاثة مليارات دينار، رد بأن الأمر ليس دقيقا لأن غالبية تلك الأموال تذهب إلى المرتبات، وليس لتطوير عملها، معقبا: «رغم لك سعينا إلى بسط سيطرة الدولة وأنجزنا الكثير، لكن لم نصل للنسبة المنصوص عليها في القانون لتمويل الوزارة بواقع 5% من الميزانية العامة».

ولفت إلى أن قرارات إنشاء الأجهزة الأمنية الجديدة، وإنهاء الأجهزة القائمة ليس من اختصاص وزير الداخلية، معقبا: «طلبت من الرئيس في بداية تولي المهمة ضم الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية، حتى تكون السيطرة الأمنية كاملة، لكن الأمر لم يتحقق».

معالجة أزمة الكهرباء ولقاحات «كورونا»

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء الحالية، قال إن هناك خطة عاجلة «لرفع قدرة الشبكة، إضافة إلى خطط طويلة الأمد لزيادة الإنتاج من الطاقة، ومكافحة الفساد داخل القطاع، وتوفير الحماية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء والشركات المنفذة للمحطات».

ووعد بإعادة النظر في خطط مجابهة فيروس كورونا، ومنها اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير اللقاحات في أسرع وقت، متابعا: «لدينا اتصال مع شركات كبيرة في هذا الشأن»، كما تعهد برفع كفاءة المستشفيات ومراكز العزل وتوفير احتياجات مراكز الصحة ومكافحة الفساد أيضا بها، ودراسة برامج التأمين الصحي في الدول الكبرى.

وأكد أن فريق عمله الحكومي سيحافظ على التمثيل الجغرافي، وتمثيل المرأة والشباب والمناطق، مشيرا إلى احترامه المكونات الثقافية المختلفة في ليبيا، وستكون ممثلة معه بالحكومة.

السجون السرية والاختفاء القسري

وبشأن وجود سجون سرية وحالات الاختفاء القسري، قال إن وزارة الداخلية لا يتبعها سجون أو معتقلات، معقبا: «كلما تأتي قضية أو يحدث اختفاء قسري أو حجز حرية، نتابعها ونجد أن هذا الاختفاء يحدث من بعض المجموعات التي تتبع سلطات خارج الوزارة».

ولفت إلى إنشائه مكتب حقوق الإنسان، معقبا: «لكن صلاحيات وزارة الداخلية والوزير محدودة، وما قدرنا نفعله أن نضمن عدم وجود انتهاكات في المديريات والمراكز الشرطة والأجهزة التابعة لنا، لكن هناك أجهزة أخرى موازية لا أملك عليها صلاحيات مطلقة، ولابد من إنهاء أي سجون لا تتبع داخلية، ويكون فيها حجز الحرية خارج القانون، وسنعمل على الأمر من اليوم الأول، ولن يكون هناك إفلات من العقاب لم يحجزون الناس والقبض خارج القانون».

«الانتهاكات» في مراكز إيواء المهاجرين

وبشأن تقارير دولية حول «انتهاكات بحق المهاجرين» في مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، قال إنه أغلق العديد من تلك المراكز، وانخفض عددها، والباقي جرى تحسين ظروفها، مشيرا إلى أنها «تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، كما تعمل الداخلية مع المنظمات الدولية في هذا الشأن لتحسين الظروفها».

وتابع: «ربما كانت الانتهاكات في مراكز الإيواء تقع في الماضي، لكن الآن تخضع للمعايير الدولية، وذلك في ظل زيارات منظمات دولية مفاجئة، إضافة إلى مراقبتنا، وأي شكوى نتلقاها نقوم بإجراء فوري حيال المخالفين»، مكملا: «قبضنا على البيدجا ونسعى إلى ملاحقة عبدالرحمن ميلاد وآخرين لأنهم انتهكوا حقوق المهاجرين غير الشرعيين».

إيضاحات على قرار تعليق عمله من «الرئاسي»

وحول قرار تعليق عمله الصادر في وقت سابق من المجلس الرئاسي، عقب بأنه كان خارج ليبيا، ثم عاد مباشرة، «وكان في استقباله عدد كبير من الضباط والمجموعات المسلحة»، مشيرا إلى أنه «لم يطلب من أحد استقباله، لكن الأمر جاء عفويا، مثل خروج مظاهرات مؤيدة له».

واستطرد: «خرج سكان طرابلس في الشوارع وعلى الجسور ضد الأمر وتفاجئت بذلك، ولو كنت رافضا للقرار لما رضخت له، لكن جاء فيه أنه سيتم استجوابي خلال 72 ساعة، وبقيت في منزلي 5 أيام منتظرا، ولم أخرج حتى جرى استدعائي، وامتثلت لأني وزير داخلية ولابد أن أمتثل لإرادة الدولة والقانون، أما المظاهر الأخرى فلم أسع إليها ولكن الناس هم من خرجوا بعفوية».

وبشأن تهريب البشر قال: «أخذنا في الأمر إجراءات كثيرة، وهناك دعم كبير لجهاز الهجرة غير الشرعية للحد من الظاهرة، أما ملف تهريب الوقود فيحتاج إلى معالجة من الحكومة القادمة ليست بالملاحقة والعقاب، ولكن طرق أخرى لإنهاء تلك الظاهرة لأنه يستنذف المليارات ويسبب انتشار الجريمة المنظمة كما تستخدم الأموال الناتجة عنه في زعزعة الاستقرار».

تعليق على أحداث مزدة وغرغور وتاورغاء

وبشأن «مذبحة مزدة» التي راح ضحيتها أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي، قال إن التحقيقات جرت فيها، والملف بالكامل تحت سلطات النائب العام، وخصص له قاض خاص للتحقيق، وهناك مساعي للقبض على الجناة، مشددا على أنهم «لن يفلتوا من العقاب، وجرى استيفاء التحقيقات الكاملة التي تثبت تورطهم».

وبشأن الأحداث السابقة التي شهدتها غرغور وتاورغاء، قال إن هذه الجرائم أمام النيابة، والداخلية مستعدة دائما للتحرك وفق قرارها للقض على المجرمين، عندما تتلقى تعليمات من النائب العام، مردفا أنه «يطبق القانون على أي أحد ولو كان أبنه».

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