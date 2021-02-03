النعاس: ملتقى جنيف والسعي للسلطة

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، أن السلطة الحقيقية يجب أن تستمد شرعيتها من الشعب الليبي في ليبيا وليس من ملتقى في جنيف.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (ملتقى جنيف والسعي للسلطة) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”في البداية، أرجو من الله العلي القدير أن يصلح البلاد والعباد ويهدينا جميعاً لما فيه الخير والصلاح والأمن والاستقرار. ومع احترامي للسادة المترشحين والسادة أعضاء ملتقى الحوار، ومع احترامي لرئيسة الجلسة السيدة وليامز واحترامي لجنيف، أقول للجميع أن صاحب المصلحة الحقيقية هو الشعب الليبي وهو موجود في ليبيا الواسعة بمدنها وقراها وواحاتها ونجوعها وليس قابعا في جنيف السويسرية. أجد نفسي أطرح هذه التساؤلات: أين يا جنيف مشروع الدستور النابع من إرادة الشعب الليبي؟ ما هو القانون الذي سيحكم هذه السلطة القادمة من جنيف؟ أليس من المفترض أن تُحترم إرادة الشعب الليبي؟”.

وتابع النعاس، :”أدعو السادة المترشحين وأعضاء ملتقى الحوار والسيدة وليامز أن يحترموا إرادة الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة التأسيسية وكلفها بصياغة مشروع الدستور لطرحه على الشعب للاستفتاء عليه بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع. الاستفتاء حق أصيل للشعوب”.