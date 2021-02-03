ليبيا الان

«باشاغا»: لم أتمرد وأستدعي أرتالاً مسلحة ولكنهم خرجوا مرحبين وهاتفين بعودتي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا،  قيامة بالتمرد من خلال استدعاء أرتال مسلحة بعد وقفه عن العمل.

وزعم  «باشاغا» في سياق رده على سؤال بملتقى الحوار بجنيف حول تمرده واستدعائه لأرتال مسلحة بعد وقفه عن العمل قائلًا: “لم أستدعِ أحد لاستقبالي بعد قرار إيقافي والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعًا مرحبين وهاتفين بعودتي”.

وكان «باشاغا» قد زعم خلال كلمته في الحوار، “سنسمي الحكومة بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها”، مردفًا أن “حكومتنا ستكون قائمة على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوزيع الجغرافي”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ أن “العمل على عودة كافة النازحين والمهجرين وتسخير كافة الإمكانيات لتعويضهم”، لافتًا إلى  أهمية “العمل على التنسيق المشترك مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب”، بحسب قوله.

وختم «باشاغا» قائلًا: “سنعمل على التوزيع العادل للثروة وتخصيص ميزانيات مستقلة للبلديات”، مستطردًا: “سننشئ مجلسا وطنيا للمرأة وللشباب لإشراكهم في برامج الحكومة المختلفة”، على حد تعبيره.

الوسوم

باشاغا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا احد يغلب الاتراك في الكذب فهذا التركي قال الارتال هي التي خرجت لترحيب بي علي القذافي الشركات والامانات تشترط علي العاملين بان توقت الحضور اليوم للعمل سيكون في مكان الاحتفال الذي سيحضر فيه الاخ القائد فالعمال والموظفين قد آتوا قصرا وجبرا مالم تآتي فانت غائب عن العمل وبعدها في نشرة الاخبار المسائيه يقولون هذا وقد توافدت الجماهير علي بكرت أبيها للترحيب بالاخ القائد فمدرسه كذب السياسيين في ليبيا مدرسه عريقه وخير مثال هذا الكذاب الذي حرك عصابات من مدينته لحمايته وهاهو يقول قد خرجوا طوعا مرحبين بي فقديما كان بريطانيا وبلاد الغال يرسل في الاميرات للتعلم في بلاط اشبيليا والاندلس فاليوم بريطانيا آمراء يتعلموت الذي الكذب والنفاق من دوله ستقيمها العصابات الارهابيه الباشاغويه

    رد