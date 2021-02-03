الحكومة الموقتة توافق على إنشاء مصرف دم ومختبر في سرت واعتماد عدة فروع بلدية

وافقت الحكومة الموقتة على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت، وترفيع مستشفيين توكرة والمخيلي القرويين إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي، واعتماد مركزين للكلى بمدينتي البيضاء وبراك الشاطي.
واعتمدت الحكومة مقترح لمصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها موقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر على أن يعاد تسميته باسم «مستشفى الفريق ونيس بوخمادة»، ومقترح اعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي، وذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، قررت الحكومة اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا وفرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق «تراغن وفنقل والزيتونة» كفروع بلدية لبلدية تراغن، ومنطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.
كما وافقت على اعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط، وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.
وفي قطاع التعليم، اعتمدت مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، وأقرت مقترح إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى الموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات وفقا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط.
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