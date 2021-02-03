الحكومة الموقتة توافق على إنشاء مصرف دم ومختبر في سرت واعتماد عدة فروع بلدية

وافقت الحكومة الموقتة على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت، وترفيع مستشفيين توكرة والمخيلي القرويين إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي، واعتماد مركزين للكلى بمدينتي البيضاء وبراك الشاطي.

واعتمدت الحكومة مقترح لمصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها موقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر على أن يعاد تسميته باسم «مستشفى الفريق ونيس بوخمادة»، ومقترح اعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي، وذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفيما يتعلق بالحكم المحلي، قررت الحكومة اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا وفرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق «تراغن وفنقل والزيتونة» كفروع بلدية لبلدية تراغن، ومنطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.

كما وافقت على اعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط، وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.

وفي قطاع التعليم، اعتمدت مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، وأقرت مقترح إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى الموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات وفقا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط.

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