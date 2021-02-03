الحكومة المؤقتة توافق إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بسرت

وافق مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الأول للعام الحالي والذي انعقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، واتخذ خلال جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

ووافق المجلس على ترفيع مستشفيي المخيلي وتوكرة القرويين إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي، وتغيير اسم مستشفى سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون إلى مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون.

وقرر المجلس اعتماد مركز للكلى بمدينة البيضاء، على أن تكون تبعيته لمركز البيضاء الطبي، إضافة إلى اعتماد مركز للكلى بمدينة براك الشاطئ.

واعتمد المجلس مقترح مصلحة التخطيط العمراني بشأن تحديدها لموقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر السابق على أن يعاد تسميته باسم (مستشفى الفريق ونيس بوخمادة)، تخليدا لذكراه، كما اعتمد الموقع المحدد لإنشاء مستشفى للحوادث بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي.