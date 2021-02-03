«باشاغا»: سأعمل على التوزيع العادل للثروة.. وسأسمي الحكومة الجديدة بـ «المهمة»

زعم وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وأحد المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة أن لديهم “فرصة تاريخية لوضع حد للأزمة الحالية”، بحسب قوله؟

وقال «باشاغا» خلال كلمته في ملتقى الحوار بجنيف، “سنسمي الحكومة بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها”، مردفًا أن “حكومتنا ستكون قائمة على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوزيع الجغرافي”، بحسب ادعائه.

وتابع؛ أن “العمل على عودة كافة النازحين والمهجرين وتسخير كافة الإمكانيات لتعويضهم”، لافتًا إلى أهمية “العمل على التنسيق المشترك مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب”، بحسب قوله.

وأردف «باشاغا» قائلًا: “سنعمل على التوزيع العادل للثروة وتخصيص ميزانيات مستقلة للبلديات”، مستطردًا: “سننشئ مجلسا وطنيا للمرأة وللشباب لإشراكهم في برامج الحكومة المختلفة”، على حد تعبيره.

وزعم «باشاغا» في سياق رده على سؤال حول تمرده واستدعائه لأرتال مسلحة بعد وقفه عن العمل قائلًا: “لم أستدعِ أحد لاستقبالي بعد قرار إيقافي والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعًا مرحبين وهاتفين بعودتي”.