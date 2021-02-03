محاولا اقتناص منصب رئيس الحكومة .. باشاغا: الوفاق لم تعمل على إنهاء المليشيات

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة والمرشح لرئاسة الحكومة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة وتنفيذ الإجراءات للانتهاء من المرحلة الانتقالية، مضيفا أن إنهاء المليشيات لن تكن من سياسية حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح باشاغا في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي أن هناك فرصة تاريخية لوضع حد للأزمة الحالية عن طريق الحكومة الموحدة، لافتا إلى أنه في حال فوزه سيسمي الحكومة بحكومة “المهمة” لإنجاز الانتخابات في موعدها

وأشار باشاغا إلى أن الحكومة ستكون قائمة على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوزيع الجغرافي، وسيتم العمل من خلالها على عودة كافة النازحين والمهجرين وتسخير كافة الإمكانيات لتعويضهم، كما سيتم العمل على التنسيق المشترك مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب

ولفت باشاغا إلى أنه سيتم أيضا العمل على التوزيع العادل للثروة وتخصيص ميزانيات مستقلة للبلديات، و إنشاء مجلسا وطنيا للمرأة وللشباب لإشراكهم في برامج الحكومة المختلفة، و دعم السلطة القضائية وحمايتها، على حد قوله.

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