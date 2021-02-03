بالصور | الحويج يلتقي بعدد من الطلبة الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بنغازي

ليبيا – التقى عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في مقر ديوان الوزارة بنغازي أمس الثلاثاء عددًا من الطلبة الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية في مدينة بنغازي.

الحويج اطمأن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أوضاعهم وسير عمل الدراسة، هذا وقد هنأهم بأنهم الدفعة الأولى من الدارسين بالمعهد، منوهًا على أن هذا المعهد هو خاص بموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأنه لأول مرة يتم افتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية منذ أكثر من ستة عقود (60 عامًا) بمدينة بنغازي.

ومن جهتهم تقدم الطلبة بالشكر والتقدير للحويج على المجهودات الكبيرة التي بذلها في سبيل افتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي، واعطائِهم الفرصة ليكونوا من ضمن الطلبة المقبولين للدراسة فيه، لكي يتمكنوا من تطوير مؤهلاتهم الدبلوماسية والسياسية، حتى يمثلوا بلدهم بالخارج على أكمل وجه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية