عبد الحميد دبيبة المدعوم من تركيا يمني نفسه برئاسة الحكومة ويتحدث عن برنامجه

تعهد المرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد دبيبة المعروف بسيطرة المليشيات عليه بالعمل على تأمين الانتخابات، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماديا ومعنويا، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيا وأيضا في مراقبتها.

وادعى دبيبة في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء، أنه سيستخدم من التعليم و التدريب طريقا للاستقرار، وسيعمل على أن تكون هناك مؤسسات أمنية باحترافية واحتكار الدولة السلاح، ومنع حمله خارجها، على حد قوله

وحول مشكلة الكهرباء، زعم دبيبة حلها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، معقبا: الأزمة استغلت للحصول على مكاسب سياسية.

كما زعم دبيبة أنه سيواجه عدة مشاكل سيعمل على حلها من دستور معطل وحروب ومرتزقة، وتعطل التنمية.

وبشأن تضخم عدد الوظائف في القطاع العام، قال إن دورة الاقتصاد هي من تحل المشكلة، وفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مردفا أن 70% من ميزانية ليبيا تذهب إلى المرتبات، وهذا غير موجود في العالم كله، لابد من ضخ الأموال للتنمية، وتفريغ القطاع العام.

ولفت إلى أن اختصاصات البلديات ستكون خاصة بالمجتمعات المحلية فقط، داعيا إلى وضع دراسة حقيقة لمن يضع السياسات النقدية والمالية.

وأشار إلى وجود استثمارات ليبية ضخمة ولم تستغل، ومشاريع كبرى متوقفة مثل مطار الأبرق.

واعترف دبيبة بأن الحالة الاقتصادية وتفاوت المرتبات هما سببان رئيسيان في تفشي الفساد، مردفا أن مراكز الشرطة ليست مفعلة لاستقبال البلاغات في هذا الشأن.

وأكد مراقبون أن دبيبة وعائلته ساعدوا في تسهيل تدخل تركيا ونهب ثروات ليبيا، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم عبد الحميد دبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل.

وكانت صحيفة “the investigative journal” البريطانية، قد كشفت في تقرير لها بعنون “لعبة أردوغان الشريرة في ليبيا.. فساد البناء”، أن عائلة دبيبة منحت قرابة 19 مليار دولارا من عقود البناء الليبية لشركات تركية من قبل هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة دبيبة .

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