الشكشاك: تاورغاء تُعاني من نقص في المُعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا

ليبيا – قال رئيس مجلس تاورغاء المحلي وعضو لجنة مُكافحة كورونا في المدينة عبد الرحمن شكشاك إن الوضع الوبائي في المدينة يشهد تحسنًا، وأنهم لم يسجلوا أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

الشكشاك وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أنهم لم يسجلوا أي إصابات بكورونا بين الأطفال، مشيرًا إلى أن المدينة تُعاني من نقص في المُعدات الطبية والأجهزة اللازمة، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطلب للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حول ذلك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية