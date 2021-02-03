للفوز بمنصب رئاسة الحكومة.. باشاغا يتنصل من استدعائه للمليشيات المسلحة بعد إيقافه عن العمل

عقب المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، على محاولة تمرده واستدعائه لأرتال مسلحة بعد وقفه عن العمل من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قائلا، إنه لم يستدع أحد لاستقباله بعد قرار إيقافه.

وزعم باشاغا في مناقشة أمام الملتقى السياسي أن المجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعًا مرحبين وهاتفين بعودته.

وكان رئيس السراج قد قرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل، وإحالته للتحقيق الإداري أثناء المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس و التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين.

وفور عودة باشاغا من تركيا استقبلته المليشيات المسلحة و اتجه إلى طرابلس برفقه ما تسمى بمليشيا الردع المتمركزة بشكل أساسي في مصراتة، في تحد صريح لقرار الرئاسي وتهديد مباشر للسراج.

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