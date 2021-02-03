ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 February, 2021

قام مفتشوا مكتب الرقابة على الاغذية والادوية رفقة جهاز الحرس البلدي ببلدية الجفرة بحملة تفتيشية على عددا من المحلات والاسواق بمدينة سوكنة للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والشروط القانونية

وقال مكتب الرقابة بان النظافة العامة في بعض المحلات جيده و تم ضبط مواد غدائية ومواد تنظيف منتهية للصلاحية، الإضاءة والتهوئة وثلاجات العرض جيد، الترخيص سارية المفعول .

وقد تم إتخاد الإجراءات القانونية اللازمة للمخلفين واحلتها لجهات الاختصاص.

