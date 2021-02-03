جامعة طبرق تعقد اجتماع مجلسها الأول في 2021

عقد مجلس جامعة طبرق اجتماعه الأول لهذا العام 2021، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور حسن علي حسن، وبحضور مديري الإدارات والمراكز والمكاتب لمناقشة كل مايتعلق بالعملية التعليمية للجامعة.

وحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق، تم التطرق في الاجتماع، إلى العديد من البنود والمواضيع المهمة، أهمها تحديد وتوحيد تاريخ انطلاق الدراسة، في 13 فبراير 2021، باستثناء كليتي الهندسة والاقتصاد.

وناقش المجتمعون الخطط البديلة لبداية الدراسة تحت ظروف وخطوات احترازية، وكذلك بعض الخطط الاستثنائية في حال تأزم واستفحال الجائحة.

كما تناول الاجتماع الاقتراح المقدم من مركز البحوث والدراسات العلمية لجائزة عضو هيئة التدريس والقسم الأكثر إنتاجا للأبحاث العلمية، باسم الجامعة واقتراح دمج مركز البحوث العلمية ومكتب الاستشارات الفنية تحت إدارة واحدة، وإمكانية تضمين قسم الرسائل العلمية للهيكل الإداري بالمكتبة المركزية للجامعة تحت مُسمى (قسم الرسائل العلمية).

وتعتبر جامعة طبرق إحدي الجامعات الكبيرة والمنارات العلمية المهمة بليبيا، ولها دور مهم في تخريج كوادر علمية في مختلف التخصصات الدراسية، وتقع في أقصي الشرق الليبي والممتدة من مدينة أمساعد شرقاً حتى منطقة عين الغزالة غرباً ومنطقة الجغبوب جنوباً .

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