نصية: جولة استعراض القوة انتهت وستبدأ جولة الصفقات الجهوية والاجتماعية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن “الجميع تعهد بالالتزام بخارطة الطريق والانتخابات في حالة فوزه. ولكن هل تعهدوا بقبول النتائج في حالة الخسارة؟” وفقًا لقوله.
نصيه اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن جولة استعراض القوة انتهت، وستبدأ جولة الصفقات الجهوية و الاجتماعية وقليلًا من السياسية، بحسب تعبيره.
وأضاف: “إذا تم التوافق على مجلس رئاسي خلال اليومين القادمين، فإنها ستكون المرة الثانية التي يتوافق فيها على مجلس رئاسي لإدارة ليبيا إو جزء منها، حيث كانت الأولى في الجزء الغربي في 16 نوفمبر 1918”.
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