«بعيو» يصدر قراراً بإنشاء شبكة تلفزيون وراديو ليبيا: لإنهاء «الجزر المنعزلة»

أصدر محمد عمر بعيّو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام القرار رقم 33 لسنة 2021 بإنشاء (شـبـكـة تـلـفـزيـون وراديـو لــيـبـيــا) والتي تمت تسميتها اختصارا (تــال).

وبحسب بيان لـ”بعيو” تضم الشبكة جميع القنوات المرئية والإذاعات المسموعة التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام، والممولة من المالية العامة ضمن ما يُعرف بالإعلام العمومي.

وأضاف في بيانه: “يهدف إنشاء هذه الشبكة إلى توحيد إدارة وحدات الإعلام الوطني الليبي، بما ينهي ظاهرة الجزر المعزولة التي كان عليها الوضع قبل تأسيس المؤسسة وإنشاء الشبكة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين القدرات والخبرات البشرية والإمكانيات الفنية لهذه القنوات والإذاعات للإرتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم خطابها، وتحديد هوية كل منها الإعلامية والبصرية، مع المحافظة على الهوية الخاصة بكل وحدة من وحدات الشبكة” وفق قوله.

أضاف “بعيو”: “وقد شرعت المؤسسة الليبية للإعلام في تأسيس (الشركة الليبية للإنتاج والإستثمار الإعلامي) لتكون الأداة الاقتصادية التمويلية للإعلام الوطني، بما يحقق له الإستقلالية المنشودة، وينهي اعتماده الكامل على تمويل الدولة، ويوفر له الموارد اللازمة للتطوير البشري والفني” على حد تعبيره.