ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

03 February, 2021

اعتمد مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، أمس الثلاثاء، مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا في بنغازي بناء على الكتاب المقدم من وزير التعليم.

وأسست الأكاديمية بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة رقم(59) لسنة 2016م، تتبع وزارة التعليم وتفتح المجال أمام جميع الجامعات الليبية العامة والخاصة وكافة المؤسسات والهيئات والتي تسعى إلي تطوير مواردها البشرية .

ووافق المجلس في اجتماعه العادي الأول الذي عقده، أمس الثلاثاء، ببنغازي، على مقترح وزير الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية، وعلى مقترح لائحة الإيرادات المحلية للبلديات المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الداخلية باعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط وفق الكشف المحال من الوزارة بالخصوص.