وزير الاقتصاد والصناعة يدشن منظومة السجل التجارى الإلكترونية

دشن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة منظومة السجل التجارى الإلكترونية التى أشرف على إنشائها مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي، وذلك بحضور وزير العمل المفوض ووزير المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على منح مكتب السجل التجاري العام من خلال السجلات التجارية المحلية، تفعيل العمل بمنظومة السجل التجارى الالكترونية.

وسيتم ربط المنظومة بمنظومة محرري العقود بوزارة العدل ومركز التوثيق بوزارة العمل، بالإضافة إلى فتح نوافذ إطلاع لمصرف ليبيا المركزى ومصلحتي الجمارك والضرائب .

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