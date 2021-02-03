“يونيسف”: ليبيا ستواجه مشاكل مائية وشيكة

أخبار ليبيا24

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن أكثر من 4 ملايين شخص في ليبيا بينهم 1.5 مليون طفل، سيواجهون مشاكل مائية وشيكة إذا لم يتم العثور على حلول فورية وتنفيذها.

وعبرت “يونيسف” في بيان لها عن قلقها إزاء تدهور وضع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات المتكررة على خطوط ومنظومات النهر الصناعي تسببت في خروج نحو 190 بئرًا من الخدمة (الجفارة – الحساونة والسرير – تازربو) مما جعل هذا القطاع الحيوي على وشك الانهيار.

وأكدت المنظمة، في بيان اليوم، أن الأزمة «التي طال أمدها في ليبيا»، تركت القطاع في مواجهة تحديات كبيرة، مما أدى إلى تراجع كبير في الخدمات، مرجعة ذلك إلى عدم وجود الميزانيات المطلوبة لشراء المعدات والمواد التشغيلية وقطع الغيار للصيانة الدورية.

وأوضحت “يونيسف” أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تعاني تدهور شبكة المياه، مما تسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50%.

وأفادت المنظمة أن 45% فقط من الأسر والمؤسسات موصولة بالشبكة العامة للصرف الصحي؛ والباقي متصل بالحفر الامتصاصية؛ مما يؤدي إلى تلوث خزانات المياه الجوفية، كما يتم تصريف معظم مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر دون معالجة، مما يؤثر سلبًا على البيئة والحياة البحرية.

ودعت “يونيسيف” صناع القرار في الحكومة الليبية والمنظمات الدولية إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن التوفير العاجل للأموال اللازمة لإجراء الصيانة يضمن استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية.