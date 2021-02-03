«عبد الجليل»: إعادة «هيكلة الشرطة» وإنهاء الفساد على رأس أولوياتي

قال وزير التعليم السابق بـ”حكومة الوفاق” والمرشح لتولي منصب “المجلس الرئاسي” عثمان عبدالجليل، إنه سيعمل على توحيد مؤسسات الدولة واستتباب الأمن وتحسين الخدمات وإجراء الانتخابات، وأنه سيشكل لجنة رئاسية عليا مهمتها الربط بين الحكومة ومفوضية الانتخابات، وفق قوله.

أضاف “عبد الجليل” في كلمته لـ”ملتقى الحوار السياسي” اليوم الأربعاء: “سنعمل على إعادة هيكلة الشرطة وسنعين قائدا عاما للشرطة ولا نريد مظاهر مسلحة في الشوارع، ولن نتردد في إحالة أي متهم بقضايا الفساد إلى القضاء مهما كانت مكانته، فالفساد في ليبيا أنهك الدولة وأنهك مقدراتها والقضاء عليه من أولوياتنا” وفق قوله.