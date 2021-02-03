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عميد بلدية الأبيار يطالب بحلول عاجلة لأزمة الحصص التموينية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب عميد بلدية الأبيار، محمد اربيش، وزارة الاقتصاد بالالتفات إلى أزمة الحصص التموينية التي تخصصها الوزارة للمواطنين، مشيرا إلى أنها غير كافية لسد احتياجات المواطن اليومية، في ظل ارتفاع الأسعار وشح السيولة النقدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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