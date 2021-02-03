عميد بلدية الأبيار يطالب بحلول عاجلة لأزمة الحصص التموينية

طالب عميد بلدية الأبيار، محمد اربيش، وزارة الاقتصاد بالالتفات إلى أزمة الحصص التموينية التي تخصصها الوزارة للمواطنين، مشيرا إلى أنها غير كافية لسد احتياجات المواطن اليومية، في ظل ارتفاع الأسعار وشح السيولة النقدية.

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