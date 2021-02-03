ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 February, 2021

انعقد صباح اليوم اجتماعاً جمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية وشؤون الديوان لطفى عمار ،بالمستشار الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وقد طُرح خلال الاجتماع العديد من المواضيع الخاصة بنشاط وزارة الصحة.

وقد خلص الاجتماع ،وفق ما افاد به المكتب الإعلامي للوزارة ،على تفعيل التعاون المشترك ومراعاة الملاحظات التي صدرت عن مكتب النائب العام على هامش القضايا المنظورة أمامه.

كما رحب الوكيل بإمكانية الافراج عن بعض الموظفين الموقفين على ذمة التحقيق وفقاً للاجراءات القانونية النافذة إلى حين اتخاذ سلطة التحقيق قرارها بشأنهم، وبما يضمن اعادة العمل تدريجياً إلى ديوان الوزارة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.