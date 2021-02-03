ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 February, 2021

عقد صباح اليوم الأربعاء ،اجتماع تقابلي بمقر الشركة العامة للكهرباء طرابلس بين الشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للمياه والشركة العامة للتحلية ، وذلك لمراجعة عقود تحلية المياه المبرمة سابقاً وتذليل الصعوبات التي تعيقها كما تم مناقشة إمكانية تمديد العقود لاستكمال مشروعات التحلية المتوقفة .

الاجتماع حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للمياه ومدير المشروعات ومدراء الإدارات بالشركة العامة للتحلية .