ليبيا
العامة للكهرباء :بحث استكمال مشروعات التحلية المتوقفة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
03 February, 2021
عقد صباح اليوم الأربعاء ،اجتماع تقابلي بمقر الشركة العامة للكهرباء طرابلس بين الشركة العامة للكهرباء والهيئة العامة للمياه والشركة العامة للتحلية ، وذلك لمراجعة عقود تحلية المياه المبرمة سابقاً وتذليل الصعوبات التي تعيقها كما تم مناقشة إمكانية تمديد العقود لاستكمال مشروعات التحلية المتوقفة .
الاجتماع حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للمياه ومدير المشروعات ومدراء الإدارات بالشركة العامة للتحلية .
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