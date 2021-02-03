المشنون يطالب بومطاري بصرف مرتبات “المناولة” بسرعة

طالب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عزالدين المشنون، وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، بضرورة الإسراع في الإفراج عن مرتبات الشركة الليبية المناولة للخدمات الأرضية في المنطقة الشرقية.

وأوضح المشنون في تصريح لـ”218″، أن العاملين بشركة المناولة دخلوا في اعتصام مفتوح مما عطّل حركة الطيران وعرّض المواطنين في الخارج إلى “حالة مهينة”، وفق وصفه.

وأشار عزالدين المشنون إلى أن العاملين بشركة المناولة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ قرابة 20 شهرا.

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