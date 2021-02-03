منظمات دولية: اتفاقية الوفاق وإيطاليا حول الهجرة ساهمت في زيادة زعزعة استقرار ليبيا

هاجمت عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، اليوم الأربعاء الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق غير المعتمدةقبل 4 سنوات، مطالبة البرلمان الإيطالي بإلغاء فوري للاتفاقية بعد الفشل وسوء المعاملة”، واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.

وقالت المنظمات التي شملت ” منظمة الدراسات القانونية حول الهجرة، و أطباء بلا حدود، و إيميرجنسي، أوكسفام، و”ميديتيرانيا”، في بيان مشترك، إن “الحصيلة بعد أربع سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، حول احتواء تدفقات الهجرة، قاتمة على نحو متزايد وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية، التي تواصل تخصيص الأموال العامة بهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إلى بلادنا”.

وأكدت المنظمات الإنسانية، أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، “يتم على حساب حماية حقوق الإنسان واستمرار فقدان المهاجرين حياتهم في عرض البحر، بدون وضع أي حل على المدى المتوسط لإنشاء قنوات آمنة لوصول منتظم للمهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا”، لافته إلى أنه “منذ توقيع الاتفاقية، أنفقت إيطاليا، مبلغاً كبيرًا يقدر بـ785 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا، وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية”.

وأشارت المنظمات إلى أن “جزءاً كبيراً من تلك الأموال (210 مليون دولار)، أنفق بشكل مباشر في ليبيا، دون جدوى، موضحة أن الأموال الإيطالية الأوروبية ساهمت بزيادة زعزعة استقرار ليبيا، ودفعت المتاجرين بالبشر إلى تحويل أعمالهم المتمثلة بتهريب البشر والاتجار بهم، إلى احتجازهم واستغلالهم، مشددة على أنه”لا يمكن اعتبار ليبيا مكانًا آمنًا لنقل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إليها”، لافته إلى أن المهاجرين يعاملون معاملة وحشية وعنيفة داخل مراكز الاحتجاز بالعاصمة طرابلس.

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