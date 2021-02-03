الخدمات الصحية طبرق تكرم وزير الصحة سعد عقوب بالبيضاء

نظمت إدارة الخدمات الصحية طبرق بمشاركة مدراء الإدارات والمكاتب، حفل تكريم بديوان وزارة الصحة بالبيضاء لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب، تكريما لوقفته الجادة المتمثلة في دعم قطاع الصحة ببلدية طبرق وما جاورها حيث قدم مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق درعًا تذكاريًا لوزير الصحة .

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، قدم مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم اسويكر ، تقريرا عن خدمات إدارة الخدمات الصحية عن العيادات المجمعة ووحدات الرعاية الصحية الاولية وفرق الرصد والتقصي وخدمة طبيبك في بيتك خلال عام 2020 .

وألقى عقوب ، كلمة خلال حفل الاحتفال باسم العاملين في ديوان الوزارة، عبّر فيها عن سعادته بهذه التكريم وثمّن الدور الذي تقوم به إدارة الخدمات الصحية طبرق من اجل النهوض بمستوي الخدمات الصحية وأقيم حفل التكريم بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس. نوري الورفلي و عدد من مديري الادارات بالوزارة ومديري المستشفيات العامة .

و أثنى عقوب على التكريم وعبر عن مدى اعتزازه بلفتة مسؤولي مدير وموظفي الصحة بإدارة الخدمات الصحية طبرق بهذا التكريم والتقدير الذي يسهم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر بالقطاع الصحي الليبي بكامله معتبرًا تكريمه هو تكريم للديوان وللقطاع الصحي ككل وتبرز أهمية العمل وتكريس المفاهيم النبيلة لتنمية بشرية متوازنة ومستديمة، عمادها العناية بالمصلحة العامة في إطار رؤية إنسانية شاملة.