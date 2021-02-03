سيالة: نهتم جداً بالمهاجرين الأفارقة على أراضينا ونقدّم لهم الرعاية رغم ظروفنا الصعبة

شارك محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق في الدورة العادية 38 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الأفريقي التي تُعقد إفتراضياً يومي 3 و4 فبراير 2021 برئاسة باليدي باندورا وزير خارجية جنوب أفريقيا رئيس المجلس التنفيذي.

ويناقش المجلس التنفيذي مهة على رأسها انتخاب 6 مفوضين جدد لمفوضية الإتحاد الإفريقي، وإستعراض تقارير اللجان الوزارية.

وبحسب بيان سيالة، فإنه قدم مداخلة خلال إستعراض تقرير لجنة المندوبين الدائمين أوضح فيها أن دولة ليبيا تولي إهتمام ورعاية كبيرة للإخوة الأفارقة المتواجدين على أراضيها رغم التحديات الصعبة بسبب إنتشار جائحة كوفيد 19، وأن الحل الجذري لمشكلة الهجرة غير الشرعية يكمن في إقامة مشاريع تنموية في بلدانهم تتيح فرص العمل الكريم للشباب الإفريقي وتحد من رغباتهم الجامحه للهجرة إلى أوروبا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وفق قوله.

ووفقا للبيان، أكد على عقد القمم الأربع مع الشركاء التي لم تتح الظروف لعقدها بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي. وفي الصدد، اقترح أن يتولى رئيس المفوضية بالتشاور مع رئيس الإتحاد الإفريقي والشركاء المعنيين الإتفاق على تواريخ مناسبة لعقدها العام الجاري، وهي: القمة الأفريقية العربية، والإفريقية الاوروبية، والإفريقية الهندية ، والإفريقية التركية.

وذكر البيان، أن سيالة أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار مقررات ولوائح وقوانين الإتحاد الافريقي بشأن حق التوزيع العادل والمنصف للوظائف في اجهزة الاتحاد الأفريقي ومراعاة الدول الأقل تمثيلاً، وفق قوله.