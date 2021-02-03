تقرير: باشاغ مرشح لا يحظى بقبول المجتمع الليبي لتولي رئاسة الوزراء

أفاد تقرير إعلامي بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا يعد مرشحا غير مقبول في المجتمع الليبي لتولي منصب رئيس الوزراء بالحكومة الجديدة، إلا أن مبعوثة الامم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز تتبع سياسة تضغط للقبول بتوليته للمنصب.

وأوضح التقرير أن ويليامز، أجرت محادثة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالبته خلالها بدعم باشاغا في إطار ترشحه لمنصب رئيس وزراء ليبيا في تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي والوزراء الجديد.

وشددت ويلياز على ضروررة استجابة صالح لطلبها مهددة بالتأثير على فرص توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وهو تدخل يعد انتهاكا لعمل ملتقى الحوار وابتزاز من قبل الأمم المتحدة.

واستفزت تدخلات ويليامز عددا من أعضاء مجلس النواب خاصة بعد تصويت الهيئة الانتخابية للمنطقة الشرقية لترشيحه وحصوله على 9 أصوات من أصل 23، مضيفة أن صالح توجه للقاهرة في زيارة عاجلة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف ناقشة طلب وليامز، إضافة إلى أنه خطط لإبلاغ حفتر بذلك.

ونقل التقرير عن خبراء تأكيدهم أن باشاغا لا يزال مرشحًا غير مقبول لدى جزء كبير من المجتمع الليبي، مؤكدين أن موقفهم مبني على أساس المظاهرات العديدة التي خرجت لتندد بممارسات باشاغا الغير قانونية والمطالبة بإزاحته عن المشهد السياسي الليبي، وقمعه لها بالقوة ثانياً، وعدم إكتراثه للمطالب الشعبية وفساده المكشوف لأبناء المجتمع ثالثاً، بالإضافة الى الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الموالية لباشاغا على مرأى ومسمع من الجميع.

ومن الجدير بالذكر أنه من غير المرجح أن يتمكن باشاغا حال وصوله للمنصب، من إجراء حوار ناجح مع حفتر، بسبب العداء الواضح بينهما، ما يجعل الحوار الليبي الليبي الذي بدأ في الصيف الماضي ويجري الى الآن، والنتائج التي أسفر عنها كوقف إطلاق النار، قد ينتهي بين عشية وضحاها، وهو ما قد يؤدي إلى عودة الاقتتال وإشعال فتيل الحرب من جديد، وانهيار الهيكل السياسي بأكمله، الذي يسعى لإكماله المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي حالياً.

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